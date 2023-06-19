Суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрювану у ДТП депутатку Київради Ар'єву

Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яка підозрюється у вчиненні ДТП, з нічного на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

На підозрювану також покладено обов’язки: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії ухвали - до 22 липня 2023 року.

Нагадаємо, Ар'єва підозрюється у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу). Аварія сталася 27 листопада 2022 року.

23 травня 2023 року Ар'євій повідомили про піозру, а Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура його оскаржила. Досудове розслідування триває.

Раніше Київська прокуратура покроково відтворила картину дорожньо-транспортної пригоди за участю Ар'євої. Речниця прокуратури також пояснила, чому між між скоєнням аварії і підозрою пройшло так багато часу.