Російська артилерія вдарила по Бериславському району Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

По селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток “прильотів”. Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю.

60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний – легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.

У селі Шляхове Бериславської громади армія РФ вдарила по двох житлових будинках. Через це 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота. Її доправили до лікарні, медики борються за її життя.

Нагадаємо, що 18 червня російські окупанти 35 разів обстріляли з мінометів, артилерії і “Градів” територію Херсонської області.

За добу 16 червня російські окупаційні війська здійснили 75 обстрілів по Херсонщині, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. По Херсону ворог випустив 44 снаряди.