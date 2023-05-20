"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Зеленський і Мустафа Джемілєв прибули до Саудівської Аравії
Зеленський і Мустафа Джемілєв прибули до Саудівської Аравії
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Росія атакувала Львів безпілотниками (оновлено)
Росія атакувала Львів безпілотниками (оновлено)
Сімка в Хіросімі: про що домовлятимуться лідери G7
Сімка в Хіросімі: про що домовлятимуться лідери G7
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Україна поцілила в російський літак за допомогою Patriot, – CNN
Україна поцілила в російський літак за допомогою Patriot, – CNN
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом двох тижнів ми зафіксували три фейки про "загибель" наших командувачів, - Маляр

Зокрема, Пригожин заявляв про "вбивство" командувача Сил Тероборони Ігоря Танцюри.

Протягом двох тижнів ми зафіксували три фейки про "загибель" наших командувачів, - Маляр
Фото: Ганна Маляр

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

Про це заявила у Телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом останніх двох тижнів ми зафіксували три ворожі фейкові новини про "загибель" наших командувачів. У хронологічному порядку: Танцюра, Сирський, Залужний", - написала вона.

Як зазначила Маляр, з одного боку, це просто перевірити і спростувати. Власне, що і було зроблено. 

"З іншого - треба розуміти, що росіяни схильні до фальстартів і нерідко працівники їхнього інформаційного фронту видають інформацію не отримавши підтвердження від безпосередніх виконавців. Об‘єктивно те, що протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого військово-політичного керівництва. І питання їхньої персональної безпеки зараз має стратегічне значення", - написала Маляр.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що 2 травня ватажок російської ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики вбили командувача Сил ТрО Ігоря Танцюру, коли той їхав із міста Часів Яр до Бахмута у бронеавтомобілі. Але це виявилося неправдою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies