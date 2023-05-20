Протягом двох тижнів ми зафіксували три фейки про "загибель" наших командувачів, - Маляр

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

Про це заявила у Телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом останніх двох тижнів ми зафіксували три ворожі фейкові новини про "загибель" наших командувачів. У хронологічному порядку: Танцюра, Сирський, Залужний", - написала вона.

Як зазначила Маляр, з одного боку, це просто перевірити і спростувати. Власне, що і було зроблено.

"З іншого - треба розуміти, що росіяни схильні до фальстартів і нерідко працівники їхнього інформаційного фронту видають інформацію не отримавши підтвердження від безпосередніх виконавців. Об‘єктивно те, що протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого військово-політичного керівництва. І питання їхньої персональної безпеки зараз має стратегічне значення", - написала Маляр.

Нагадаємо, що 2 травня ватажок російської ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики вбили командувача Сил ТрО Ігоря Танцюру, коли той їхав із міста Часів Яр до Бахмута у бронеавтомобілі. Але це виявилося неправдою.