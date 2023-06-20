Джапарова показала нові фото Буданова разом з послом Японії

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов живий та здоровий, попри фейки російських пропагандистів про поранення або навіть смерть керівника розвідки.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та опублікувала у Facebook фото з Будановим та японським послом.

Під свіжими фото з Будановим Джапарова написала: "Дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові".

Фото: Еміне Джапарова

Нагадаємо, що нещодавно в РФ поширювали фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також росіяни вже кілька раз поширювали фейк про те, що вбили командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Пізніше пропагандисти РФ запустили фейк про те, що Буданов нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення".

У керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть викликають посмішку.