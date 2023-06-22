Франція передала прокурорам України обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів росіян.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, техніка дуже допоможе прокурорам та експертам у документуванні наслідків атак на цивільну інфраструктуру України. Він додав, що окупаційні війська вже зруйнували або пошкодили понад 110000 таких об'єктів.

Обладнання передали під час зустічі генпрокурора з тимчасово повіреним у справах Французької Республіки в Україні Бенджаменом Рорігом та членами французької експертної місії.

Раніше Франція вже передала Україні дві мобільні ДНК-лабораторії та продовжує надавати підтримку українським фахівцям. Так, три команди французьких слідчих й експертів працювали над розслідуванням російських злочинів, скоєних у Бучі, Ірпені та Ізюмі. Нещодавно спеціалісти з Франції відвідали Дніпро та Кривий Ріг, де допомагали у проведенні експертиз, а також організували тренінги для українських колег.

Нагадаємо, Франція продовжить проєкт із постачання Міністерству внутрішніх справ України пожежних машин висотою понад 45 метрів, а також передасть Нацполіції мобільну ДНК-лабораторію.

Нещодавно команда Міжнародного кримінального суду оглянула місця воєнних злочинів росіян на Сумщині.