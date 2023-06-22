Правоохоронці підозрюють експоліцеського у недекларуванні мільйонних статків

Чоловік два роки не декларував мільйони гривень на рахунках.

Співробітники ДБР повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації колишньому поліцейському.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що йдеться про колишнього першого заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України.

За даними слідства, він не вказав у щорічній декларації за 2020 звітний рік 12 млн гривень на його особистих банківських рахунках.

Згодом, вже у 2021 році, він не вказав вже сумму 10 млн гривень.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народної депутатки від фракції "Слуги народу" Анни Колісник у недостовірному декларуванні.

В березні перша інстанція ВАКС визнала Колісник винною у недостовірному декларуванні, але звільнила її від покарання через сплив строків давності. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 4,4 млн гривень.