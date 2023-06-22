Начальника райвідділу Центру пробації на Закарпатті затримали при спробі переправити чоловіків через кордон

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику районного відділу Центру пробації на Закарпатті. Його підозрюють в тому, що він намагався незаконно переправити через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Встановлено, що фігурант разом зі спільником знайшли двох чоловіків, які хотіли нелегально перетнути кордон. Вони пообіцяли їм за 3 тисячі доларів США з кожного переправити їх до Словаччини, оминаючи пункти пропуску на кордоні”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали зловмисників із “клієнтами” на кордоні в Закарпатській області зі Словаччиною.

Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше таку ж підозру отримав і його спільник.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала ще п'ять схем нелегального виїзду українців призовного віку за кордон і затримала організаторів оборудок. Зловмисники оцінювали свої послуги від 6 тис. до 9 тис. доларів. Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних медичних документів, а також шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами.