Світ із нами попри все, що намагається робити держава-зло проти нас.

На фронті йдуть жорсткі бої. На Півдні є наш рух уперед, на сході українські захисники тримають оборону.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні у Лондоні почала роботу наша з британцями спеціальна Конференція щодо відновлення України.

“Я дякую, Британіє, за новий пакет фінансової підтримки. Дякую, Америко, за пакет допомоги нашій інфраструктурі та енергетиці. Дякую, Євросоюзе, за представлений пані Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для нашої відбудови обсягом 50 мільярдів євро”, - сказав президент.

Також він наголосив, що сенс цієї Конференції в Лондоні не просто в тому, щоб згенерувати зусилля держав – наших партнерів, а в тому, щоб нашу трансформацію підтримав і міжнародний бізнес.

Зараз у Британії працює українська делегація – уряд, Офіс, Верховна Рада, громадський сектор.

“Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій. Це зараз одне з пріоритетних завдань”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він запевнив, що всі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій. Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право.

Також президент прийняв сьогодні вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну. Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Пакистан, Ісландія.

“Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ із нами попри все, що намагається робити держава-зло проти нас. 483-й день повномасштабної війни. Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії. І наші люди виправдають ці надії. Свобода переможе. Україна переможе”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, 21-22 червня в Лондоні відбувається міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference). У заході беруть участь понад 1000 осіб із 61 країни. Напередодні прем'єр Британії Ріші Сунак закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.