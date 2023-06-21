ЗАЕС використовуватиме кілька різних джерел води для достатнього охолодження, - МАГАТЕ

На ЗАЕС є запас води для охолодження на декілька місяців.

Для охолодження Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) є певні запаси води, але зараз вивчаються альтернативні способи її отримання.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

“Разом великий ставок-охолоджувач, менші ставки та водовідвідний канал мають достатньо води на кілька місяців, але Запорізька атомна електростанція також вживає заходів для збереження та поповнення цих запасів, наскільки це можливо”, - сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

ЗАЕС планує відновити закачування води, яка все ще залишається доступною, незважаючи на значну втрату води в Каховському водосховищі.

МАГАТЕ повідомляє, що була інформація про мінування біля ставка-охолоджувача. Під час візиту Гроссі, мін на місці виявлено не було, включно зі ставком-охолоджувачем.

Водночас МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, а також у певних місцях усередині.

Нагадаємо, 6 червня в Енергоатомі повідомляли, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС. Пізніше стало відомо, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою.