В Одесі збільшилась кількість жертв обстрілу 14 червня

Двох людей відправили на операцію до Австрії.

В Одесі збільшилась кількість жертв від обстрілу, який окупанти завдали по місту 14 червня.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Сьогодні стало відомо, що померла від поранень ще одна цивільна людина.

"Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торгівельної мережі "Таврія В" збільшилася до чотирьох - у лікарні помер ще один чоловік", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні, за підтримки міжнародних партнерів, відправлені на операцію до Австрії два чоловіка, які також постраждали внаслідок російської ракетної атаки 14 червня.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Ворог бив по Одесі та Донецькій області. В Одесі внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

15 червня в Одесі було оголошено днем жалоби.