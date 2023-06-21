Окупанти створюють у Маріуполі базу ВМС

На нових базах будуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення.

У складі Чорноморського флоту Росії створюється Азовський військово-морський район, штаб якого знаходитиметься в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.

Окупанти планують укомплектувати Азовський район ЧФ за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Всього у Маріупольському районі перебуватимуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які проходять випробування, "Амур", який ще будується, морський тральщик "Ковровец" та інші кораблі.

ЦНС повідомляє, що сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 ракети типу "Калібр".

Нагадаємо, що у травні повідомлялось, що Сили оборони за час повномасштабного вторгнення Росії знищили 18 кораблів і катерів Військово-Морських сил Російської Федерації.