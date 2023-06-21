Учора, 20 червня, в Харкові через ремонтні роботи сталася розгерметизація газогону, а після удару блискавки загорівся газ.

Про це повідомила Державна служба з надзвичанийх ситуацій.

"20 червня о 22:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 201 б. Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунту, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби", - йдеться у повідомленні.

Подачу газу відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час. На місці події працювали п'ять оперативних підрозділів ДСНС. Вони контролювали факельне горіння і забезпечували захист житлового сектору та інших об’єктів.

"Станом на 09:00 21 червня відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються два розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині блискавка влучила в житловий будинок. Через це зайнялася пожежа.