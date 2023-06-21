Окупанти посилюють оборону Криму через усвідомлення, що українські сили здатні безпосередньо атакувати півострів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

“На півдні України тривають запеклі бої. Однак протягом останніх тижнів Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до окупованого Криму. Сюди входить велика зона оборони довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному перешийку, що з’єднує Крим із Херсонською областю”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія продовжує розглядати збереження контролю над півостровом як головний політичний пріоритет.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bgeFU1Vt6X — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 21, 2023

Нагадаємо, раніше голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив, що росіяни замінували поля в Красноперекопському районі Криму. Армянськ також розташовано у цьому районі.

До цього українська військова розвідка повідомила, що РФ продовжує готувати теракт на "Кримському титані" – окупанти заклали на заводі вибухівку. Росіяни готуються евакуювати свою "адміністрацію" та місцеве населення.