Росіяни замінували поля в Красноперекопському районі Криму

Російська адміністрація у тимчасово окупованому Криму готується до відбиття українського наступу.

Про це повідомив голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

“Ми попереджали, що заміновані поля в Красноперекопському районі. Місто Армянськ також знаходиться в цьому районі. Говорячи про те, що відбувається на “Кримському титані”, хочеться звернути увагу, що завод має відстійники, в яких накопичується прісна вода. Вони неглибокі і не можуть завадити контрнаступу. Ми маємо інформацію, що ці відстійники по периметру також замінували”, - повідомив Барієв.

Голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС Крим не отримуватиме дніпровську воду, і через це, в свою чергу, виникли ризики для роботи хімзаводу “Кримський титан”.

Раніше повідомлялось, що за даними сил спротиву, росіяни мінують територію, щоб звинуватити ЗСУ у вибуху, що спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама РФ.