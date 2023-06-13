Росіяни двічі атакували Нікополь з важкої артилерії

Сьогодні, 13 червня,російські окупаційні війська двічі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Лікуватиметься вдома”, - зазначив Лисак.

Він додав, що обстрілом були пошкоджені 4 багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.

Лисак також нагадав, що у Кривому Розі на вечір відомо про 36 постраждалих від ракетних ударів, з них 12 у лікарні, десятеро – “важкі”.

Внаслідок цього ракетного удару 11 людей загинули, зокрема 17-річний хлопець.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу і влучили в п'ятиповерховий житловий будинок.