Російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі (доповнено)

Є постраждалі у вкрай тяжкому стані та люди під завалами.

Росіяни атакували ракетами кілька мирних об'єктів у різних частинах Кривого Рогу, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами", – зазначив він.

О 7:35 голова ОВА Сергій Лисак надав у Telegram оновлену інформацію щодо російського удару. За попередніми даними, загинули троє мешканців пʼятиповерхівки. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.

"Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин", – повідомив Лисак.

Ще четверо травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Також пошкоджено автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Зруйнована господарська споруда.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.

Відзначимо, уночі 13 червня Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed Дніпро, Харків, Кривий Ріг та Київ.