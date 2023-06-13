Російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі (доповнено)

Росіяни атакували ракетами кілька мирних об'єктів у різних частинах Кривого Рогу, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
"Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами", – зазначив він.
О 7:35 голова ОВА Сергій Лисак надав у Telegram оновлену інформацію щодо російського удару. За попередніми даними, загинули троє мешканців пʼятиповерхівки. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.
"Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин", – повідомив Лисак.
Ще четверо травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.
Також пошкоджено автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Зруйнована господарська споруда.
Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.
Відзначимо, уночі 13 червня Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed Дніпро, Харків, Кривий Ріг та Київ.