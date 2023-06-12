За день російські окупанти 12 разів обстріляли Сумщину

Сьогодні, 12 червня, росіяни обстріляли Юнаківську, Есманську, Краснопільську, Ворожбянську, Новослобідську, Білопільську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад, було зафіксовано 55 вибухів.

Есманську громаду обстріляли з артилерії, було пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства та лінію електропередач.

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, через що було пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

Юнаківську та Ворожбянську громади обстріляли з артилерії, а Краснопільську, крім артилерії, обстріляли з АГС.

Крім того, Новослобідську та Білопільську громади обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами селище Козацьке на Херсонщині. Двома керованими авіабомбами окупанти поцілили в житловий будинок.