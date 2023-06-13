Росія застосувала 16 крилатих ракет і чотири "шахеди", також завдала 29 авіударів по Україні, уточнили в Генштабі ЗСУ

Українська ППО знищила 11 ракет і один дрон.

Протягом доби Росія обстріляла Україну 16 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та чотирма іранськими ударними БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі.

Уточнені дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Також окупанти завдали 29 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника і три - по зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби тут відбулися 22 бойові зіткнення.

Ситуація на фронті станом на 18.00 13 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області, Нововасилівка, Середина-Буда, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи Сумської області, а також Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині;

та росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області, Нововасилівка, Середина-Буда, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи Сумської області, а також Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаудару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

окупанти завдали авіаудару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Сухої Балки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Південне Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Сухої Балки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Південне Донецької області; на Авдіївському росіяни наступальних дій не проводили, завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області;

росіяни наступальних дій не проводили, завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі 14 атак противника в районі Мар’їнки, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли в районі Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

українські захисники відбили усі 14 атак противника в районі Мар’їнки, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли в районі Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаудару в районі Вугледару, Золотої Ниви, Великої Новосілки. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське Велика Новосілка, Сторожеве, Благодатне Донецької області;

окупанти завдали авіаудару в районі Вугледару, Золотої Ниви, Великої Новосілки. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське Велика Новосілка, Сторожеве, Благодатне Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів, включаючи: Времівка, Новопіль Донецької області; Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб’янки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, зранку Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що ворог випустив 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131». Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Розі та влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Кількість загиблих перевищила десяток осіб.