​Минулої доби окупанти обстрілювали 3 райони Харківщини, поранена жінка

Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. В місті повністю зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області”, – зазначив він.

У селі Григорівка Куп'янського району пошкоджені лінії електропередач. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.

Унаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджений приватний житловий будинок. У селищі Великий Бурлук Куп'янського району також пошкоджений житловий будинок.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9,3 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 19 червня російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Два жителі Харківщини постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів. Поранених у результаті ворожих обстрілів за добу не зафіксовано.