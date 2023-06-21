Росіяни повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - Гуменюк

Окупанти поступово повертаються на ті позиції в Херсонській області, які вони залишили після підриву Каховської ГЕС.

Про це заявила на брифінгу керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань до 15 км на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню, то поступово вони повертаються до тих самих покажчиків. Вже за минулу добу ми зафіксували 75 обстрілів. Це повернення до тієї позначки, які були до створення ними техногенної катастрофи", - розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що ЗСУ підвищили активність контрбатарейної боротьби.

"Ми продовжуємо нищити потужності ворога, поки він передислоковується після того, як відходить велика вода. Вони створили катастрофу, яка вплинула досить суттєво і на їх позиції", - додала Гуменюк.

Зараз окупантам доводиться оновлювати карти мінних полів. Повінь їх підірвала і порозкидала.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 20 червня, противник здійснив 72 обстріли по території Херсонської області, випустивши 345 снарядів з мінометів, артилерії, ПТРК, БПЛА, “Градів” та авіації.

19 червня росіяни 57 разів били по Херсонській області, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БпЛА та "Градів". Через російську агресію 5 людей дістали поранення.