В медіа стали давати коментарі псевдорозвідники, - ГУР

В розвідці просять медіа ретельніше перевіряти осіб, яких запрошують до коментарів.

В інформаційному просторі з’явилися люди, які називають себе співробітниками української воєнної розвідки, але насправді не мають жодного відношення до ГУР Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави", - йдеться у повідомленні.

В ГУР просять представників медіа та лідерів громадської думки ретельніше перевіряти регалії осіб, яких запрошують до коментарів, інтерв’ю та прямих ефірів. Там також нагадали, що офіційні коментарі від імені Головного управління розвідки надають лише особи, які мають відповідні посадові обов’язки.

Раніше у Силах оборони закликали українців з розумінням ставитися до затримки деякої інформації про події на фронті, оскільки пауза дає можливість українським військовим вивчити і врахувати реакцію ворога.