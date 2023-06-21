США виділять Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури, – Блінкен

США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції з відновлення України в Лондоні.

За його словами, ще 657 млн доларів підуть на відновлення життєво важливої інфраструктури, включаючи залізничні лінії, порти та прикордонні переходи. Ще 100 млн доларів допоможуть оцифрувати митні системи України, щоб "підвищити швидкість та скоротити корупцію".

Як зазначив Блінкен, відновлення - "це щось більше, ніж просто забезпечення людей тим, що їм потрібно для виживання - їжею та водою".

"Відновлення - це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, яка повністю інтегрована з Європою, пов'язана з ринками по всьому світу", - додав він.

За його словами, США інвестують сотні мільйонів доларів для того, аби підсилити цифровий сектор України. Для того, аби допомогти побороти корупцію та також допомогти українським бізнесам, які перебувають у фінансовій кризі.

Блінкен сказав, що нова допомога доповнить більш ніж 20 млрд доларів економічної допомоги та допомоги з метою розвитку, яку Сполучені Штати надали Україні.

Згідно із заявою Держдепартаменту США, завдяки новому фінансуванню загальний обсяг фінансування США для України становитиме близько 64 млрд доларів. Гроші США додадуться до більшого пакету фінансової допомоги від Європейської комісії, яка запропонувала 50 млрд євро для фінансування поточних видатків українського уряду та нагальних пріоритетів відновлення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна надасть великий пакет фінансової підтримки для України. Серед іншого, він включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував конференцію з відновлення України (URC2023), яка відбудеться 21-22 червня, і закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.