У Києві викрили "шлюбного" шахрая, який пропонував чоловікам "знайомства" за 699 доларів

Столичні поліцейські викрили "шлюбного" шахрая, який створив сайт із організації фейкових знайомств і побачень. Він реєстрував акаунти під виглядом жінок та пропонував чоловіками познайомитися із ними за 699 доларів США.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Зловмисником виявився киянин, 1988 року народження. Він створив сайт, на якому розмістив фейкові анкети жінок для охочих влаштувати особисте життя.

Для того, щоб стати членом клубу «елітних знайомств» та мати можливість переглядати анкети жінок, «клієнти» повинні були сплатити 99 доларів США, а щоб зустрітися із майбутньою нареченою – 600 доларів США. Однак, коли довірливі чоловіки надсилали гроші, аферист надсилав їм у відповідь неіснуючі номери дівчат, а потім блокував у соціальних мережах", - повідомили правоохоронці.

Наразі встановлено особу одного з постраждалих від шахрайської схеми.

За місцем мешкання фігуранта слідчі провели обшук, в ході якого вилучили ноутбук із доказами його злочинної діяльності. Також триває робота із встановлення спільників шахрая.

Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, в 2018 році в Києві впіймали шлюбного афериста, який видурив у родичів дружини $60 тисяч. Аферист обіцяв купити за низькими цінами для родичів дружини італійські меблі і новий позашляховик. Але отримавши готівку, він утік.

Згодом виявилося, що на рахунку шахрая вже близько десяти ошуканих жінок і дівчат із Києва й інших регіонів: чоловік на сайті знайомств розмістив оголошення про пошуки дружини, і охочих улаштувати особисте життя було чимало.

У червні 2018 року аферист втік з-під варти. Він підкупив конвоїра, який звільнив його, пішов з ним у ресторан і в бордель. Однак невдовзі афериста знову затримали та повернули у СІЗО. Два роки потому з'ясувалося, що, перебуваючи в ізоляторі, чоловік “розвів” жінок на 1,3 млн грн.