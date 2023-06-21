Злочинна організація під виглядом місцевої влади назбирала з підприємств по всій Україні понад 3 млн грн нібито на потреби ЗСУ

За рік обвинувачені ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання у різних регіонах. Організатор схеми знаходиться на окупованій частині Луганщини.

На Одещині злочинна організація збирали кошти нібито для ЗСУ, видаючи себе за представників місцевої влади.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації за фактом шахрайства (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що учасники злочинної організації під виглядом надання допомоги армії підробляли листи від імені керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій для збору з суб’єктів господарювання коштів в якості благодійної допомоги ЗСУ.

Підприємці у відповідь на дзвінки обвинувачених, які представлялися заступниками, помічниками керівників військових адміністрацій, та отримані фейкові листи перераховували кошти на банківські картки, бажаючи підтримати українських захисників.

Ділки просили перерахувати на ЗСУ від 20 000 до 100 000 грн. Сума залежала від оборотів підприємства. Банківські картки були заздалегідь оформлені на підставних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за картку.

У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення РФ обвинувачені ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн грн.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Організатору злочинної схеми, який перебуває на тимчасово окупованій Луганщині, заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Також триває розслідування щодо інших епізодів протиправної діяльності спільників.

Нагадаємо, у Дніпрі злочинна група привласнила нерухомість померлих на 10 млн грн. Їхня справа справа вже передана до суду.