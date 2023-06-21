Укрзалізниця відновила рух поїздів на перегоні поблизу Нікополя, де просів насип під залізничними коліями після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Відсьогодні приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху. Усі роботи були виконані в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для усунення пошкодження використали майже 6,6 тис. кубометрів бутового каменю та понад 3,5 тис. кубометрів щебеню; змонтували 150 м нової рейкошпальної решітки; замінили опору контактної мережі.

У доставці будівельних матеріалів для будівництва насипу були задіяні майже 300 вантажних вагонів-самоскидів.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС біля Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, бо приміські поїзди були вчасно скасовані.

Так, приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежили до Чортомлика. А між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсує безкоштовний автобус.