Засудженого за держзраду полковника Без’язикова звільнили під підписку про невиїзд

Полковника та начальника розвідки 8-го армійського корпусу Івана Без’язикова звільнили з-під варти після 6,5 років перебування в слідчому ізоляторі.

Він вийшов під підписку про невиїзд, повідомляє NV з посиланням на рішення суду.

Суддя вважає, що немає ризиків повторного порушення, тому вирішила відпустити Без’язикова. Справу очікує розгляд апеляційної інстанції та касації.

Без’язиков звинувачується у державній зраді з 2016 року. У 2014 році Без’язиков пішов з білим прапором забирати тіла загиблих українських військовослужбовців на прохання начальника штабу сектору Петра Ромигайла. Там його захопили в полон, а пізніше перемістили до розвідуправління так званої ДНР, де схиляли до співпраці, на яку він нібито не погодився.

Полковник перебував у полоні протягом двох років, а після обміну прагнув розповісти, які дані вдалося здобути. 5 липня 2016 року Без’язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР». 8 квітня 2020 року Суд визнав полковника ЗСУ Івана Без’язикова винним у державній зраді та призначив покарання — 13 років позбавлення волі.

Рішення Шевченківського районного суду Києва, яким Без'язикова засудили до 13 років позбавлення волі, 7 травня 2020 року оскаржено в апеляційному суді.