НАБУ повідомило про підозри чотирьом особам, які завдали Укрзалізниці збитків на понад 206 млн грн

Службові особи "Центру забезпечення виробництва" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур.

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чотирьом особам, які завдали Укрзалізниці збитків на понад 206 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних - два керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посади зазначені на момент вчинення злочину), фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник.

У САП зазначили, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи "Центру забезпечення виробництва" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу. Остання становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці Укрзалізниці приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, а віддавали перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

"Зауважимо, що реалізація цієї схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми", - зазначили в прокуратурі.

Власника компанії-постачальника затримали, 11 червня щодо нього застосували запобіжний захід у виді 60 днів тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.

Нагадаємо, торік Національне антикорупційне бюро за дорученням САП відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею.

Днями Офіс Генпрокурора повідомив, що начальника управління Святошинської РДА та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.