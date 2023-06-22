На війні загинув спортсмен із Прикарпаття Роман Кава

До речі, війна забрала життя і його батька - Миколи Кави.

Фото: Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту

На війні загинув 29-річний спортсмен з Івано-Франківщини, кандидат у майстри спорту України з вільної боротьби, бронзовий призер чемпіонату України серед кадетів Роман Кава.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Спортсмен був випускником Львівського фахового коледжу спорту. У грудні 2022 року його мобілізували. Кава служив навідником аеромобільного взводу.

17 червня на Луганщині під час виконання бойового завдання захисник загинув. До речі, війна забрала життя і його батька - Миколи Кави.

Як повідомив у соцмережах міський голова Калуша Андрій Найда, прощання з героєм відбудеться завтра, 23 червня. Поховають полеглого на Алеї Слави, що на міському кладовищі.

Нагадаємо, раніше на війні з Росією загинув дзюдоїст Віталій Паращук. А до цього в бою з російськими окупантами загинув спортсмен Андрій Щербанівський, який займався бігом і організацією бігових змагань.