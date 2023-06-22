У тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани розклеїли листівки із закликом до російської армії здатися у полон, “покаятися і почати мирне життя”.

Про це пише “Обозреватель” з посиланням на джерела у місті.

Зазначається, що листівки із зверненням до армії окупантів партизани розклеїли у найбільш людних місцях міста. У листівках йдеться про те, що підрив Каховської греблі показує, наскільки сильно Росія боїться контрнаступу ЗСУ. Однак якщо не чинити їм опору на місцях, то доля Херсонщини спіткає й інші регіони під тимчасовим контролем окупантів.

Фото: obozrevatel.com

"Російські бійці та командири! Ви хочете померти як загарбники? Якщо ні, то у вас є вихід – покаятися і почати мирне життя. Зараз, коли наступ ЗСУ тільки розганяється, вам надано останній шанс врятуватися і повернутися в сім'ї. Більше такого шансу у вас не буде!" – попереджають партизани.

У листівках після заклику до окупантів вказаний номер телефону, куди росіяни, що покаялися, можуть звернутися, щоб здатися в полон. Бо “полон краще, ніж неминуча смерть від зброї Сил оборони”.

Фото: obozrevatel.com

Нагадаємо, активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому Луганську.