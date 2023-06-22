Усі випадки інфекційних захворювань на Одещині - у межах сезонних показників, - керівник ОВА

Поряд зі збудниками інфекцій у воді також зберігається мінна небезпека.

Масових спалахів інфекційних захворювань на Одещині не фіксують.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, усі випадки - у межах сезонних показників.

За словами Кіпера, попри поступове покращення стану води в акваторії Чорного моря її стан все ж далекий від норми. Керівник ОВА нагадав, що купання в морі та риболовля суворо заборонені.

"Поряд зі збудниками інфекцій у воді також зберігається мінна небезпека. Ситуація контрольована та прогнозована, але залежить від кожного з нас. Особливо уважно прошу слідкувати за дітьми!", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, в Одеській області заборонені також вилов риби і морепродуктів у відкритих водоймах. В акваторії Чорного моря було виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію.

За даними Держприкордонслужби, через підрив Каховської ГЕС на Одещині море перетворюється на сміттєзвалище.