У трьох областях України після підриву росіянами Каховської ГЕС почали працювати інфекційні хаби

Ці лікарні забезпечені швидкими тестами для діагностики холери.

У Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях розгорнуто інфекційні хаби. В них прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими та іншими інфекційними хворобами, котрі можуть поширюватись внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що у цих лікарнях вже розгорнуто додаткові інфекційні ліжка, вони забезпечені швидкими тестами для діагностики холери.

Уряд також вдвічі збільшив вартість пакета “Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях” для частини медзакладів на території цих областей.

Це дозволить лікарням сформувати більший запас “медичного кошика”, котрий необхідний для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених територіях.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.

Зазначається, що якщо на Херсонщині бракуватиме медиків певної спеціалізації, будуть залучатись спеціалісти з інших областей.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонено використовувати поверхневі водойми для купання, а також вживання риби.