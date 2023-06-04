В ОПУ хочуть перевірити запобіжний захід для охоронця київської поліклініки

В Офісі президента розберуться, чому він отримав двомісячний термін тримання під вартою, коли керівникам поліклініки призначили домашні арешти.

В Офісі президента хочуть з’ясувати, чому охоронець поліклініки біля якої 1 червня у Києві загинули троє людей, отримав двомісячний термін тримання під вартою, коли керівникам поліклініки призначили домашні арешти.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив заступник голови ОПУ Олексій Кулеба, повідомляє Суспільне.

“Хочемо добитися ясності і прозорості в цьому питанні”, − зазначив він.

Раніше дії охоронця кваліфікували за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України − залишення у небезпеці, що призвело до смерті людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський райсуд відправив заступницю голови РДА та керівника поліклініки під домашній арешт. Охоронець визнав свою вину. Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Відповідно до результатів першого дня перевірки укриттів у Києві половина сховищ виявилися закритими або непридатними для використання.