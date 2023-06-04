ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В ОПУ хочуть перевірити запобіжний захід для охоронця київської поліклініки

В Офісі президента розберуться, чому він отримав двомісячний термін тримання під вартою, коли керівникам поліклініки призначили домашні арешти. 

В ОПУ хочуть перевірити запобіжний захід для охоронця київської поліклініки
Фото: Олексій Кулеба

В Офісі президента хочуть з’ясувати, чому охоронець поліклініки біля якої 1 червня у Києві загинули троє людей, отримав двомісячний термін тримання під вартою, коли керівникам поліклініки призначили домашні арешти. 

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив заступник голови ОПУ Олексій Кулеба, повідомляє Суспільне.

“Хочемо добитися ясності і прозорості в цьому питанні”, − зазначив він.

Раніше дії охоронця кваліфікували за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України − залишення у небезпеці, що призвело до смерті людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський райсуд відправив заступницю голови РДА та керівника поліклініки під домашній арешт. Охоронець визнав свою вину. Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Відповідно до результатів першого дня перевірки укриттів у Києві половина сховищ виявилися закритими або непридатними для використання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies