ЕКЗ у подарунок, або Історія однієї щасливої родини

Щорічно медичний центр «Мати та дитина» проводить соціальну лотерею «Лелека прилетить». Це розіграш двох безплатних програм ЕКЗ, у якому можуть взяти участь усі охочі. Спеціальна комісія розглядає заявки та обирає дві пари-переможниці, які отримують можливість запросити до себе лелеку за допомогою лікарів медичного центру. Однією з пар, яка перемогла у лотереї 2022 року, стали Наталя та Антон з Одеси. Страшний та героїчний 2022 рік в історії цієї родини став ще й щасливим, адже у них все вийшло.

Медичний центр «Мати та дитина» за посиланням: https://mdclinics.com.ua/ua/

ЕКЗ у подарунок: Наталя та Антон

Свій шлях до щасливого батьківства ця пара розпочала п'ять років тому. Скільки надій, розчарувань, болю та зусиль пов'язано з цією дорогою, знає лише той, хто сам її пройшов, та лікарі, які супроводжували їх. Однією із проблем для багатьох пар є фінансова. Спроби зачати дитину аж ніяк не дешеві, хоча ЕКЗ в Україні й вважається одним із найдоступніших у світі, особливо якщо брати до уваги кваліфікацію лікарів та якість медичної допомоги. Проте це серйозне навантаження на бюджет української сім'ї, яке не кожна пара може собі дозволити. І тут — виграш у лотереї «Лелека прилетить», виграш, який набагато більше, ніж гроші, однак і гроші теж. Це все до того, що Наталя та Антон, безперечно, щасливчики.

Вони щасливі й у тому, що спроба виявилася успішною. На жаль, не всі спроби ЕКЗ результативні, це об'єктивність, від якої нікуди не подітися. Але в цьому випадку все спрацювало відмінно, й ось він, результат — на широкому екрані монітора УЗД, де чітко видно, як дихає дитина, як вона рухає ручками та ніжками, як спала й прокинулася від УЗД. Довгоочікувана дівчинка, на яку не можуть надивитися батьки.

Вагітність, що настала внаслідок ЕКЗ, особлива. Жодні її симптоми не викликають у майбутньої матері роздратування. «Все добре, мене нудить іноді» — з доброю усмішкою розповідає Наталя на плановій зустрічі з репродуктологом. «Дівчинка штовхається на повну силу, у неї характер татка» — пише вона, і в цьому чути гордість, а не втому від постійних поштовхів. Всі дослідження показують: малеча здорова, вагітність протікає нормально. Хіба це не щастя? Щастя.

Слово Наталі: «Доброго дня! Моя вагітність йде, слава Богу добре! Зараз у нас 33 тиждень) Малятко росте, а ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з нею. Ми спостерігаємось у місті Одеса у клініці «Гамета». На останньому УЗД нам сказали, що наша дівчинка буде великою, тому найшвидше буде КР (кесарів розтин — прим. ред.). Уподобань у їжі особливо немає ніяких. Лише снікерси дуже хочеться постійно. У 20 тижнів я почула перші рухи, й це було не передати словами. Зараз, звичайно, вона вже штовхається на всю. Показує свій характер (як у тата). І з кожним таким прожитим моментом ми не перестаємо дякувати клініці «Мати та дитина», а особливо нашій чарівниці Ірині Ярославівні Холодян, за подароване нам диво».

Лікар, який запросив лелеку

«А я ніколи й не сумнівалася у вашому успіху», — каже парі їхня лікарка, Ірина Ярославівна Холодян. У досвідченого репродуктолога свої стосунки з магією, вона справді нерідко передбачає результат, і одним досвідом це неможливо пояснити. Можливо, за плечима майбутніх батьків фахівцю такого рівня вже видно лелеку? Однак якщо лелека не прилітає сам, потрібні великі знання, досвід та трохи магії, щоб його запросити. Ірина Ярославівна — саме той чарівник, котрий знає, що треба зробити. За це вона теж отримує щастя, бо щастя, які відчувають майбутні батьки, виливається на неї. Усі діти, яких лелека привів у цей світ її зусиллями — це трішечки її діти теж.

Що далі?

А далі продовжується життя. Наталі та Антону залишилося зовсім недовго чекати на зустріч із донечкою, яка так привітно махала їм ручкою на УЗД. Зважаючи на все, з них вийдуть прекрасні батьки. Побажаємо їх сім'ї всього найкращого.

Клініка продовжує свою роботу навіть у нелегких воєнних умовах. Лікарі роблять все можливе, щоб якнайбільше пар набули радості батьківства. Напевно, зараз це найважливіша робота після воєнної. «Мати та дитина» відгуки має такі й стільки, що у них, поза сумнівом, теж усе виходитиме й надалі. Все вийде й в України, зараз, у 2023, в цьому переконані вже навіть вороги.

А Ірина Ярославівна Холодян, лікар, яка має тісні знайомства з цілою зграєю лелек, вже приймає переможців 2023 року. Дві нові пари виграли у лотерею свій шанс на щастя. Чекатимемо від них новин і віритимемо, що все вийде, як це вийшло у Антона та Наталії.

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