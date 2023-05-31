Командування Сухопутних військ ЗСУ та Федерація стронгмену України уклали меморандум про співпрацю

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ генерал-майор Ігор Палагнюк та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок уклали спільний меморандум про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Укладений меморандум стосується співпраці у сфері фізичної реабілітації військовослужбовців, ветеранів та осіб, які отримали інвалідність в наслідок бойових дій.

Зокрема, йдеться про створення системи спортивно-реабілітаційних заходів, які мають покращити фізичний та моральний стан українських захисників та ветеранів.

В Коммандуванні Сухопутний військ наголосили, що відновлення фізичного здоров’я та повернення до звичного життя є однією із складових майбутньої співпраці стронгменів та військових.

Нагадаємо, на сайті Міноборони розмістили “Довідник військовослужбовця після поранення”. Він знаходиться на сайті “Турбота”, на який можна перейти через вкладку “військовослужбовцям”. Довідник містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон. Такий крок був зроблений в межах реформи медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.