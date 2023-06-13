Фахівці наразі не зафіксували спалах інфекційних хвороб через підрив Каховської ГЕС

Спалаху інфекційних хвороб у Херсоні та області наразі не зафіксовано.

Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах проводять щоденно. Зокрема, постійно моніторять стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також води з поверхневих водойм.

У Штабі наголосили, що на територіях, які постраждали від затоплень, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів.

Жителям радять використовувати для очищення води від збудників хвороб таблетки для знезараження. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.

"Такі таблетки знищують віруси, бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси. Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції", - повідомили у Штабі.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонено використовувати поверхневі водойми для купання, а також вживання риби. Він також закликав не використовувати рибу, яка чи плаває, чи відбувається мор риби, як харчовий продукт, у будь-якому вигляді.

Тим часом до громад Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини, які залишилися без централізованого водопостачання внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС організували підвезення води цистернами та водовозами.