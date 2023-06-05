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На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ

Чоловік Лариси Шацької Ігор потрапив з інсультом у медзаклад Ковеля. Там жінці сказали заплатити "благодійний внесок" за дві ін'єкції препарату - 34 тис. грн.

На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

У Волинській області жінці вдалося отримати від лікарні відшкодування сумою понад 37 тис. грн. Про це LB.ua повідомив Тарас Стеценко, заступник начальника Відділу роботи зі скаргами пацієнтів.

Чоловік Лариси Шацької Ігор потрапив з інсультом у Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання. За введення двох ін'єкцій медпрепаратів із сильною дією в лікарні попросили жінку сплатити до каси 34 тис. грн "благодійного внеску". При тому, що лікування інсульту безоплатне і покривається Програмою медичних гарантій.

Коли дружина пацієнта дізналася, що не повинна була платити за лікування чоловіка, вона звернулася до заступника головного лікаря медзакладу щодо повернення коштів, але чіткої відповіді не отримала.

Тоді пані Лариса звернулася до контакт-центру НСЗУ, де їй допомогли оформити скаргу на лікарню. Після оформлення і звернення Нацслужби до медзакладу, жінці зателефонували представники лікарні і запросили надати докази фактів сплати коштів. 

В результаті, лікарня запропонувала повернути гроші, які пані Лариса сплатила за лікування її чоловіка. Сума компенсації склала понад 37 тис. грн.

Загалом з початку 2023 року до Нацслужби здоров'я надійшла 951 скарга. Зазначимо, нещодавно НСЗУ рекомендувала як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі.

Йдеться про випадки, коли пацієнта змушують купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, чи вимагати сплатити "благодійний" внесок, як от у випадку пані Лариси.

Серед можливих порушень також - вимагання коштів за укладання декларацій, відмова у наданні медичних послуг, передбачених ПМГ, відмова в укладанні декларацій, надання неякісних медпослуг, неетична поведінка співробітників закладу охорони здоров’я. 

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