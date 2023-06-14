Влада Херсонщини закликає громадян повідомляти про знайдені артефакти до музею

Історичні артефакти знаходились в раніше не досліджених курганах.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупаційними військами під загрозою виявились історичні артефакти з курганів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що в недосліджених курганах Херсонської області знаходились історичні артефакти, і тепер вони вимиваються із землі. Після цього сильна течія розносить їх берегами річок та на узбережжя Чорного моря.

“Якщо ви помітили такі об'єкти - прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку”, - звернулись в ОВА до українців.

Зателефонувати до музею можна за номером телефону: 066 35 51 407.

Нагадаємо, переселенець з Херсона історик Юрій Пословський знайшов на пляжі Одеси візантійську амфору та передав її до Херсонського обласного краєзнавчого музею.