Історик з Херсона знайшов на одеському пляжі візантійську амфору

Музейники вважають, що її вимило з затопленої прибережної зони після підриву Каховської ГЕС.

Переселенець з Херсона історик Юрій Пословський знайшов на пляжі Одеси візантійську амфору та передав її до Херсонського обласного краєзнавчого музею. Про це повідомив музей на своїй сторінці у Фейсбук.

Разом з родиною, Юрій Пословський був на одеському пляжі, де рятував прісноводних черепах, що опинились в морі через підрив військами РФ Каховської ГЕС. Знайшовши на узбережжі незвичну посудину, історик зрозумів, що це візантійська амфора. Родина вирішила передати знахідку до Херсонського краєзнавчого музею, пограбованого окупаційною російською владою.

Фото: facebook/hokmksua Юрій Пословський з родиною

Наразі амфора перебуває в музеї та згодом має увійти до експозиції. “Важка глиняна амфора не потонула завдяки земляній пробці, що утворилася у горловині посудини. Можемо тільки здогадуватися, була вона вимита з підтопленої прибрежної зони чи з потонулого корабля,” — кажуть музейники.

Фото: facebook/hokmksua Херсонський краєзнавчий музей

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС, будинок-музей художниці Поліни Райко, розташований в м. Олешки, опинився під водою.