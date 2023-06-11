За ініціативи Міністерства культури та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні розпочалися реставраційні роботи у церкві Всіх святих.

Сьогодні у день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом гетьмана Івана Мазепи, відбулося богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

У Лаврі відправлено панахиду за гетьманом Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою.

Фото: Макс Требухов

У програмі державного будівництва Мазепа приділив надзвичайну увагу розвиткові Лаври та взагалі Печерського містечка як церковного, культурно-мистецького, освітнього осередку.

“Церква Всіх святих завжди чітко пов’язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. “Мазепиною церквою” називалася навіть у путівниках імперських часів”, − зазначив Ткаченко.

Фото: Макс Требухов

Він додав, що за ініціативи Міністерства культури та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні розпочалися реставраційні роботи у церкві Всіх святих, аби “зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу”.

Фото: Макс Требухов

Також на базі Заповідника створять Музейний центр “Гетьман Іван Мазепа та його доба”. “Місцем для такого музею обрано Онуфріївську вежу, також збудовану коштом гетьмана. Ми розпочали роботи над нею в межах програми “Велика реставрація” ще до війни. Наразі залишилось їх завершити та створити музей””, − додав міністр.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Макс Требухов