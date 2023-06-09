Кінофестиваль Docudays UA 2023 оголосив переможців

Головний приз повнометражного міжнародного конкурсу отримала стрічка "Ми не згаснемо" української режисерки Аліси Коваленко.

8 червня 20-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців конкурсних програм.

Про це повідомляє Суспільне.

Головний приз повнометражного міжнародного конкурсу отримала стрічка "Ми не згаснемо" української режисерки Аліси Коваленко. Вона розповідає про життя та мрії підлітків, які живуть у прифронтовій зоні на Донбасі.

Переможцем національного повнометражного конкурсу став фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Стрічка розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі.

Знімальна група Associated Press - Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко - приїхали у Маріуполь за декілька годин до вторгнення 24 лютого 2022 року.

Журналісти 20 днів працювали у Маріуполі, який заблокували окупанти. Вони знімали злочини російських військових, гуманітарну катастрофу, бомбардування пологового будинку, а також масові поховання загиблих мирних жителів.

Крім того, нагороду за найкращий український короткометражний фільм отримала робота режисерів Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші". Стрічка розповідає про життя українських біженців, які тікали від повномасштабного вторгнення Росії, у колишній казармі Вермахту в Німеччині.

Український фільм "Залізні метелики" Романа Любого отримав нагороду правозахисного журі. Стрічка присвячена збиттю в 2014 році над Донеччиною малазійського літака рейсу MH17.

Переможці всіх конкурсних програм отримають 35 тис. гривень.

У фестивалі брали участь 51 фільм з 27 країн світу, від Гренландії до Південної Африки. У програмі були представлені 12 повнометражних і 14 короткометражних українських стрічок.

Нагадаємо, з 22 червня фільм "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука можна буде офіційно переглянути на платформі Netflix.