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Дім-музей Остапа Вишні, місто-порт Олешня, Очаківська брама: перелік культурних об’єктів, що постраждали від затоплення, зростає

Очікується, що протягом наступних 20 годин рівень води збільшиться ще на метр.

Дім-музей Остапа Вишні, місто-порт Олешня, Очаківська брама: перелік культурних об’єктів, що постраждали від затоплення, зростає
Фото: kherson.news

Наслідки підриву Каховської ГЕС, який вчинили російські окупаційні війська, знищив чи поставив під загрозу велику кількість українських культурних об’єктів. Як повідомила голова Державного агенства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, на цей момент повністю або частково затоплені 11 населених пунктів на Правобережжі – Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, частково місто Херсон.

Фото: ДАРТ

За інформацією Держагенства розвитку туризму, під водою опинився дім-музей Остапа Вишні у селі Кринки, Олешківського району, який був одним з туристичних магнітів регіону. 

У зоні затоплення знаходиться Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. За даними на ранок 7 червня, вода зупинилась у 230 метрах від музею.

Затоплена археологічна перлина Херсонщини – давньоруське місто-порт Олешня, що знаходиться на острові на острові Великий Потьомкін в районі Пудової протоки за 12 км нижче за течією Дніпра від центру Херсона.

Під загрозою затоплення перебуває Очаківська брама – частина оборонних укріплень Херсону, збудована у 1783 році, пам'ятка архітектури національного значення.

Може бути затоплено комплекс «Зелені хутори Таврії», заснований на місці старовинних хуторів. Тут знаходився автентичний музей українського народного побуту XV–XX століть, а також знамениті солоні рожеві озера.

Село Тягинка, де до війни велися археологічні розкопки і було виявлено поселення епохи бронзи і скіфського часу, а також середньовічне городище, найімовірніше, також опиниться під водою, а унікальні історичні знахідки будуть втрачені.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток. Зокрема, у зону затоплення потрапила Тягинська фортеця, античні поселення та пізньоскіфські городища ІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е., стоянки кам'яного віку по берегам Ягорлицької затоки, сотні курганів в "Долині курганів" між Івановкою та Садовим, середньовічні пам'ятки доби Великого Князівства Литовського.

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