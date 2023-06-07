XI Книжковий Арсенал оголосив програму

ХI Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» анонсував програму, до якої увійшло близько 100 подій, що відбуватимуться на першому поверсі Мистецького арсеналу.

22 червня, у перший фестивальний день відбудеться 10 подій — дискусії, поетичні читання, кінопокази, дитяча програма й музичні події. Фестиваль у цей день працюватиме з 16:00 до 21:00.

Офіційне відкриття ХI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» відбудеться 22 червня о 17:00. Продовжить програму в цей день дискусія «Демократія і війна» в межах фокус-теми «Коли все має значення». В рамках літературної програми у перший день відбудеться дискусія «Наш Крим: на сторінках книжок» та поетичні читання «Поезія в пікселі». Для дітей та підлітків у програмі першого фестивального дня заплановано майстер-клас від творчої майстерні «Аґрафка». Також відбудеться показ короткометражних фільмів про Київ від онлайн-кінотеатру Takflix і виступ “DJ-set. Borys”.

На завершення у день відкриття пройде концерт Маріупольського муніципального камерного оркестру «Ренесанс». Подія відбудеться у співпраці з Українським Інститутом.

ХI Книжковий Арсенал складатиметься з наступних частин:

фокус-тема «Коли все має значення»;

літературна програма «Перенести досвід у пам’ять»;

програми для/про дітей та підлітків «Коли війна не лише у книжках»;

професійна програма Книжкового Арсеналу;

спеціальна програма «(не)публічні бібліотеки» від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу;

спеціальна програма Українського ПЕН «Пам’ять говорить»;

спеціальна програма від Довженко-Центру «Літературний кіноканон. Том перший»;

7 виставкових проєктів.

Деталі програми можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, 11-й Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал триватиме з 22 червня по 25 червня. Цьогоріч операторами продажу книжок на фестивалі будуть не окремі видавництва, а локальні київські книгарні ("Сенс", "Книжковий Лев", "Закапелок"). Оператором секції "Арткнига" стане Довженко-Центр в рамках міжінституційного партнерства з Мистецьким арсеналом. Такі зміни організатори пояснюють тим, що, в умовах війни, через проблеми із логістикою та вимогами безпеки, фестиваль буде значно меншим за масштабом. Через зміни в організації ярмаркової частини фестивалю, кілька видавництв відмовились від участі в ньому.