Лувр прийняв на збереження 16 творів мистецтва з Музею Ханенків

Лувр узяв на збереження 16 українських творів мистецтва, щоб захистити їх від війни. Про це, як пише France 24, повідомила директорка Лувру Лоранс де Кар.

«З початку війни, як і інші великі музейні установи, ми турбувалися про те, як підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись з інтенсивністю конфлікту, ми вирішили допомогти з цим порятунком, — каже де Кар. — Це дрібниця в океані смутку і спустошення, але це справжній символ, враховуючи важливість цієї тисячолітньої спадщини в серці Європи та необхідність її збереження».

Фото: louvre.fr Лоранс де Кар

Як розповіла у коментарі для LB.ua директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова, п’ять з цих 16-ти творів —- це візантійські ікони з ханенківської колекції, які Лувр покаже на виставці «Біля витоків сакрального образу». Ще два твори — це грецькі ікони, а інші дев’ять — західноєвропейські ікони та живописні твори на релігійні теми, створені до XVI ст. За словами де Кар, їх розмістять у запасниках Лувра.

“Минулого року ми запропонували Лувру зробити спільне дослідження на базі наших візантійських ікон та інших творів, у яких простежуються візантійські впливи, — каже Ваганова. — Оскільки зараз спеціалісти Лувру готують до відкриття у 2027 році новий відділ мистецтв Візантії, вони дуже схвально прийняли цю пропозицію. Для нас це також цінно, адже ми зможемо актуалізувати наші знання про ці ікони: востаннє їх досліджували московські мистецтвознавці ще у 1970-х роках. Тож, користуючись технічними можливостями Лувра та у контакті з першокласними спеціалістами, ми зможемо зробити дослідження світового рівня, а також і проаналізувати матеріальний стан ікон на предмет їх стабільності. За результатами дослідження Лувр разом із Музеєм Ханенків зробить спільне видання.”

Фото: facebook/yuliya.vaganova Юлія Ваганова

За інформацією France 24, операцію з порятунку 16 вибраних робіт фінансово підтримав Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту. Офіційної домовленості щодо операції досягли під час візиту в Україну міністерки культури Франції Ріми Абдул Малак у лютому 2023; на початку травня роботи вивозили через Польщу та Німеччину в супроводі військових.

Нагадаємо, виставка візантійських ікон з фонду Музею Ханенків відкриється у Луврі 14 червня та триватиме до 6 листопада 2023.