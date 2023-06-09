У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи

11 червня 2023 року в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму. Про це повідомляє МКІП.

У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою.

У 1708 році наказом Петра I Мазепу відлучили від церкви. Жодна з українських церков не визнала чинності цієї анафеми; натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували і за часів незалежної України.

Як повідомляє МКІП, богослужіння стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. У заході візьмуть участь міністр культури Олександр Ткаченко, офіцерка офісу ЮНЕСКО в Києві К’яра Децци Бардескі, в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Архімандрит Авраамій. Богослужіння відбудеться з благословіння Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Також, у цей день міністерство оголосить початок реставраційних робіт у церкві Всіх святих (що відбуватимуться за підтримки ЮНЕСКО), а також презентує новий проєкт – Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба" (локація — Онуфріївська вежа).

Нагадаємо, комісія Мінкультури перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів Києво-Печерської лаври.