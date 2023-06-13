Американська письменниця Елізабет Ґілберт на знак підтримки українців відклала вихід книги, де сюжет повʼязаний із Росією

Американська письменниця Елізабет Ґілберт відклала вихід своєї нової книжки The Snow Forest, де події розгорталися в Росії. Авторка повідомила, що на вихідних отримала “величезний, масовий потік реакцій та відповідей від українських читачів, які висловлювали злість, горе, розчарування та біль через той факт, що я вирішила видати книжку – будь-яку книжку, незалежно від теми – в якій дія відбувається в Росії”, цитує її "Голос Америки".

"Я почула ці повідомлення. Я їх прочитала. І я їх поважаю. Я не хочу додати болю групі людей, яка вже пережила, і продовжує переживати жахливий екстремальний біль”, – заявила письменниця.

За словами Ґілберт, сюжет її нової книги розгортався довкола групи людей у Сибіру, які вирішили залишити життя в суспільстві, аби протистояти радянській владі та спробувати захистити природу від індустріалізації.

Вихід книги буде відкладено на неоголошений авторкою час. Вихід книги було заплановано на лютий 2024.

Авторка уперше публічно анонсувала вихід книги шість днів тому. Вона розповіла, що ідея написання зʼявилася в неї в перший рік пандемії коронавірусу, коли вона жила в ізоляції та єднанні з природою.

"Виявляється, була принаймні одна сім'я – російська сім'я, яка жила самотньо в сибірській глушині, яка залишалася непоміченою пів століття. Ця історія пригадалася мені під час пандемії, і вона послужила натхненням для THE SNOW FOREST. У моєму романі вам доведеться жити з дуже радикальною сім’єю в сніжному лісі, коли вони випробовують межі свого фізичного та духовного світів, і ви також будете стежити за неймовірною подорожжю жінки, чий неймовірний шлях приведе її стати першою людиною, з якою родина стикається за багато десятиліть", – зазначала письменниця.

Фото: Elisabeth Gilbert Facebook

В Україні перекладено і видано щонайменше шість творів Ґілберт, зокрема "Іж, молись, кохай" та "Природа всіх речей". Її "Їж, молись, кохай" у 2010 році 185 тижнів тримався в "Списку бестселерів за версією The New York Times".