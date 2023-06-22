У четвер 22 червня ворог вкотре обстріляв Херсон. Внаслідок атаки є влучання у багатоквартирний будинок, поранення отримали двоє жителів міста та двоє волонтерів.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що сьогодні в обід армія РФ обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей.

“86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя”, – розповів Прокудін.

Також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія стріляла по Херсонській області 79 разів, випустивши 400 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Троє цивільних людей поранені.