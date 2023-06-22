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Росіяни обстріляли Херсон, поранені четверо людей, серед них – двоє волонтерів

Двоє цивільних госпіталізовані у важкому стані.

Росіяни обстріляли Херсон, поранені четверо людей, серед них – двоє волонтерів
Скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

У четвер 22 червня ворог вкотре обстріляв Херсон. Внаслідок атаки є влучання у багатоквартирний будинок, поранення отримали двоє жителів міста та двоє волонтерів.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що сьогодні в обід армія РФ обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей.

“86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя”, – розповів Прокудін.

Також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

 

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія стріляла по Херсонській області 79 разів, випустивши 400 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Троє цивільних людей поранені. 

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