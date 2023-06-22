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Минулої доби росіяни поранили трьох мирних людей у Херсонській області

Вони відкривали вогонь 79 разів. 

Минулої доби росіяни поранили трьох мирних людей у Херсонській області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби російська армія стріляла по Херсонській області 79 разів, випустивши 400 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Троє цивільних людей поранені. 

По Херсону ворог випустив 20 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративну будівлю м. Херсона та населеного пункту Новорайської сільської громади Бериславського району", – заявив він. 

Нагадаємо, за даними Сил оборони, окупанти поступово повертаються на ті позиції в Херсонській області, які вони залишили після підриву Каховської ГЕС. Після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань до 15 км на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню, але зараз вони поступово вони повертаються до рівня обстрілів, що був до підриву ними станції. 

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