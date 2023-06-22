Росіни вночі завдали ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Понівечив житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі. Головне - минулося без жертв", - написав він.
По Нікопольському району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що вчора росіяни чотири рази за день атакували Дніпропетровщину.