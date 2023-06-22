Пошкоджені приватні будинки, гаражі та авто, побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі.

Росіни вночі завдали ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Понівечив житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі. Головне - минулося без жертв", - написав він.

По Нікопольському району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, що вчора росіяни чотири рази за день атакували Дніпропетровщину.