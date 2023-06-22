Його звинувачують у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук отримав ще одну підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Ткачука звинувачують у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Фото: Київська міська прокуратура

Відповідно до матеріалів слідства, 11 листопада 2022 року підозрюваний уклав із товариством договір на закупівлю мініелектростанцій на загальну суму понад 28,6 млн грн для оснащення пунктів обігріву на території столиці.

Ця категорія товарів звільнена від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні на митну територію України, але міський департамент перерахував на користь товариства бюджетні кошти в сумі понад 28,6 млн гривень. Зокрема, сюди включили і платіж податок на додану вартість, чим спричинили шкоду департаменту на суму 1,8 млн гривень.

"Факт розтрати бюджетних коштів підтверджується актом перевірки закупівлі, яка проводилась Державною аудиторською службою України", - додали у прокуратурі.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, днями очільник департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру через загибель людей 1 червня, які не змогли потрапити в укриття.

Наступного дня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці.