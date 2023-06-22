Головне за ніч та ранок. Четвер, 22 червня

Нічні ракетні удари по Кривому Рогу, понад 40 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Збройних Сил, втрати окупантів, вибух у столичній багатоповерхівці, удар по Чонгарському мосту.

Росіяни вночі вдарили ракетами по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі. Головне - минулося без жертв", - написав він.

По Нікопольському району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали.

У ніч на 22 червня російська армія атакувала Одеську область безпілотниками типу "Shahed-136". Один апарат влучив у складське приміщення, ще три знищила протиповітряна оборона.

Поранених немає, повідомили в Telegram Одеса з посиланням на оперативне командування "Південь".

У Києві в 16-поверховому житловому будинку стався вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу. Внаслідок вибуху станом на 8:30 було відомо про двох загиблих людей, поранені чотири (троє госпіталізовані), врятовані 18. Ще пʼятьом надали психологічну допомогу.

Про це повідомили в КМВА, поліції міста та КМДА. О 8:10 пожежу локалізували.

Внаслідок вибуху сталося руйнування на 7 та 8 поверхах, загорання на площі 250 м.кв. Зруйновано чотири квартири. Пошкоджено, за попередніми даними, ще шість.

"За попередньою інформацією від працівників ДСНС, вибух стався внаслідок витоку газу в одній із квартир. У результаті події двоє осіб загинуло, ще 18 із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані у лікарню", – повідомили в поліції.

Наразі врятували 18 мешканців. З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських загарбників, 7 танків і 12 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні 222 650 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують наступальні операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

На напрямку Рівнопіль-Старомайорське українська армія мала частковий успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. "Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення, при цьому зазнає великих втрат", – розповів речник Генштабу.

Подробиці – в новині.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС вода відступила від берегів водосховища на 1300-1600 метрів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Дніпро практично повертається у своє русло, в якому він був 70 років тому", - написав він у Telegram.

За його словами, наразі проводяться всі необхідні розрахунки, які дадуть змогу спрогнозувати потреби води населенню та спроможності водного басейну Дніпра. Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву ГЕС залишається вода - як питна, так і технічна.

"Зараз її підвозять. Але влада робить усе можливе для того, щоб у найкоротші терміни провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини", - зазначив Клименко.

Детальніше – в новині.

Кримські окупанти заявили про удар по Чонгарському мосту. Так званий голова Криму Аксьонов заявив, що "за можливості" рух там незабаром відновлять.

Він також стверджує, що постраждалих немає. Про який саме удар йдеться, представник окупаційних сил не уточнив.

Прокремлівське інформаційне агентство вранці 22 червня заявило, що під "ракетний обстріл" потрапили не один, а декілька мостів між Кримом і Херсонською областю.

Проросійські "журналісти" показали, як виглядає міст зараз. У шляхопроводі – декілька наскрізних воронок, в які видно воду. Пошкоджено два мости.

Чонгарський міст зʼєднує Крим із материковою Україною. Це один із шляхів, яким ворог може перекидати своє озброєння і окупантів.

Докладніше – в нашій новині.

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